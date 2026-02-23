Na društvenoj mreži X pojavio se novi snimak za koji se tvrdi da prikazuje ruski Su-57E Felon u letu iznad Alžira, što bi moglo da potvrdi da je ova sjevernoafrička zemlja već uvela najmoderniji ruski stelt avion u operativnu upotrebu.

Izvor: Nina Padalko / Sputnik / Profimedia

Nedavna vijest da je Alžir postao prvi strani kupac ruskog lovca pete generacije Su-57E Felon izazvala je snažne reakcije na Zapadu i otvorila pitanje mogućih sankcija, ali sada je priča navodno dobila i vizuelnu potvrdu.

Na društvenoj mreži X pojavio se video-snimak na kojem se, prema tvrdnjama korisnika koji je objavio video, vidi avion ovog tipa kako leti iznad teritorije Alžira. Pustinjski pejzaž i konfiguracija terena dodatno podgrijevaju tvrdnje da je riječ o severnoafričkoj zemlji.

Claimed to be another footage of a Russia-supplied Sukhoi Su-57E fighter jet in service of the Algerian Air Force during flight somewhere over Algeria.

Detaljna vizuelna analiza pokazuje da se letjelica u potpunosti poklapa sa dizajnom i karakteristikama ruskog Su-57 - od oblika trupa i usisnika vazduha do konfiguracije krila i repnih površina. Ukoliko se autentičnost snimka potvrdi, to bi značilo da su letovi ovog aviona već započeli u alžirskom vazdušnom prostoru.

Pregovori o nabavci započeli su još 2019. godine, kada je alžirska delegacija razmatrala izvoznu verziju tokom avio-mitinga MAKS Air Show u Rusiji. U međuvremenu su se pojavile informacije o ugovoru vrijednom oko dvije milijarde dolara za 14 aviona, ali je realizacija više puta odlagana zbog tehničkih izazova i prilagođavanja avionike zahtjevima kupca.

Allegedly, the first known video showing a Russian-made Sukhoi Su-57 fighter jet in service of the Algerian Air Force.



In the video that appeared on the internet just recently, the plane can be seen overflying an Algerian countryside at a low altitude.



It isn't currently known…pic.twitter.com/yBoCh6g7pt — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able)February 8, 2026

Tokom 2023. i 2024. godine ruski zvaničnici govorili su o "stranom kupcu", ne navodeći ime države. Generalni direktor United Aircraft Corporation, Vadim Badeha, izjavio je 2025. godine da su dva lovca isporučena neotkrivenom partneru, a najnoviji snimak sada podstiče spekulacije da je upravo Alžir taj kupac.

U međuvremenu, alžirske vazduhoplovne baze modernizovane su izgradnjom ojačanih skloništa, dok su piloti navodno prošli obuku u ruskim centrima pod velom tajne. Ako je video autentičan, to bi mogao biti prvi jasan dokaz da je Su-57E operativan na afričkom tlu, potez koji bi mogao dodatno da uzdrma geopolitičku ravnotežu na Mediteranu.