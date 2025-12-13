Pjevačica ukrasila luks dom od 400.000 evra: Kadrovi su magični, a jelka do plafona (Foto)

Kaća je u nekoliko navrata pokazala pojedine djelove porodičnog doma, koji odiše luksuzom.

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll

Pjevačica Katarina Grujić podijelila je sa pratiocima fotografije novogodišnje dekoracije iz svog luksuznog stana, a prizor je mnoge ostavio bez teksta.

Iako je nedavno govorila o zdravstvenim problemima, Kaća je pokazala da praznični duh u njenom domu nije izostao i da se već uveliko priprema za dolazak Nove godine.

Na društvenim mrežama objavila je snimak iz stana na kojem se vidi da su novogodišnji ukrasi već postavljeni i da prostor odiše toplinom i elegancijom. U centru dnevne sobe nalazi se velika, raskošna jelka, ukrašena uglavnom zlatnim detaljima, dok se na samom vrhu ističe zvijezda koja dodatno upotpunjuje svečani izgled.

Osim jelke, u stanu se mogu vidjeti i brojni pažljivo birani praznični ukrasi, a ispod jelke poređane su figurice Deda Mraza u nježnim, pastelnim nijansama, dok su oko njih raspoređeni zlatni irvasi i dekorativni paketići, što cijelom prostoru daje notu luksuza i porodične topline.

Kako su mediji ranije pisali, Katarina Grujić i njen suprug kupili su stan vrijedan oko 408.000 eura, a pjevačica je u više navrata na društvenim mrežama pokazivala detalje njihovog porodičnog doma, koji je svaki put izazivao pozitivne reakcije.