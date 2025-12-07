"Trajem 15 godina, on se tek juče ispilio": Kaća Grujić urnisala Desingericu, pa spomenula narušeno zdravlje

Kaća Grujić je vidno umorna stigla na beogradski aerodrom, te nam otkrila da redovno nastupa iako se suočila sa zdravstvenim problemom.

Imali smo prilike da i ovog vikenda usnimimo pjevačicu Katarinu Grujić, koja je vidno umorna stigla na beogradski aerodrom, nakon što je nastupala pet dana za redom.

Ispričala je za MONDO sa kakvim se zdravstvenim problemom susrela, ali je ni to nije zaustavilo da vrijedno radi.

Urnisala Desingericu: "Juče se ispilio!"

"Radim ovo već 12 godina i trajem, navikla sam se na sve. Radila sam 5 dana sa upalom bešike i sad idem na sledeći. Da li će mi sjutra neko reći hvala - ne, radim ovo isključivo zbog svoje publike", rekla nam je Kaća, pa se osvrnula na aktuelnog Desingericu koji je za nju izjavio da "čim je u novinama i daje intervjue znači da je poznata":

"Nek' prati malo, s obzirom da ja postojim 15 godina, a on se juče ispilio! Mislim da sam ja ipak njemu dala na značaju, neka radi šta hoće, njemu na čast".

