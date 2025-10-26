Katarina Grujić imala zahtjev za goste na svojoj svadbi: "Svi su me ispoštovali sem jedne pjevačice"

Katarina Grujić govorila je o svom venčanju.

Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

Katarina Grujić udala se za fudbalera Marka Gobeljića 2022. godine, a sada je otkrila koji je to uslov imala za sve goste.

Pjevačica nije štedjela kada je riječ o vjenčanicama, pa je priznala da ih je promijenila čak pet za svoje vjenčanje.

"Imala sam pet haljina. Kada je bilo veselje imala sam tri, a kada je bilo opštinsko vjenčanje samo za rodbinu i našu porodicu imala sam dvije", rekla je Katarina.

Ona je imala poseban uslov za goste, a naglasila je i u pozivnicama.

"Nije me mrzelo da se toliko presvlačim, mi smo žene želimo da budemo najlepše tog dana. Želimo da budemo lijepe. Ja sam čak i na pozivnicama napisala ‘Drage dame, ovo je moj dan, molim vas bez bijelih haljina’. Ne znam može neko da kaže može i bijelo odijelo, ali ja se nikada tako nisam pojavila. Meni su bijele haljine na svadbi katastrofa, ne bih obukla ni bijelo odijelo. Ne volim ni što je nalik na bijelo, kada je haljina", otkrila je da samo jedna osoba ovo nije ispoštovala:

"Svi su me ispoštovali. Samo je na kraju pjevačica koja je pjevala na svadbi obukla bijelu haljinu, ali nema veze", rekla je ona za Grand.

"Ne mogu da se kreveljim "

"Ja ljudima objašnjavam, kada snimam emisiju moram da budem ozbiljna. Ljudi ne shvataju taj profesionalizam. Ne mogu da se kreveljim i da pravim ne znam ni ja šta. Ima mnogo mojih koleginica koj se krevelje i rade ovako i onako, ali ja ne mogu. Svoj posao smatram ozbiljno, kada dođeš u emisiju predstavljaš sebe u najboljem svetlu. To što ja pričam normalno i ozbiljno, nekome se to možda ne sviđa, možda sam previše ozbiljna. Ja ne znam drugačije, ne foliram se."