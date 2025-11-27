"Nisi platila? Doviđenja": Katarina Grujić potkačila kolege zbog problema o kojem bruji pola estrade

Katarina Grujić potkačila pojedine koji tvrde da su pjesme pisane za njih, a otpjevao ih neko drugi

Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

Pjevačica Katarina Kaća Grujić komentarisala je pojedine kolege i tom prilikom dotakla se i Dragomira Despića Desingerice, koji je nedavno izjavio da se bavi muzikom isključivo zbog novca.

"On nije pjevač, već performer", bila je izričita Kaća.

Na estradi je više puta dolazilo do sukoba između pjevača zbog pjesama, a Grujićka je sada oplela po svima koji prisvajaju tuđe pjesme i govore kako su namijenjene njima, što je jednom bio slučaj i sa pjevačicom Anom Nikolić.

"Može svako da priča: "Jao, ovo je pisano za mene, snimano za mene", Je l' si platila? Nisi platila, Doviđenja. Ako platiš i kaparišerš, tvoje je", bez zadrške je rekla folkerka.