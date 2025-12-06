logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen bivši Katarine Grujić: Kosta prijetio djevojci, više puta osuđivan, već bio u zatvoru

Uhapšen bivši Katarine Grujić: Kosta prijetio djevojci, više puta osuđivan, već bio u zatvoru

Autor Đorđe Milošević
0

Obradović je već poznat policiji.

Uhapšen bivši Katarine Grujić: Kosta prijetio djevojci, više puta osuđivan, već bio u zatvoru Izvor: Kurir TV printscreen

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa Kosti Obradoviću koji je u javnosti postao poznat prije nekoliko godina kao tadašnji dečko Katarine Grujić.

On je priveden zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u sticaju sa krivičnim delom zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa se*sualno eksplicitnim sadržajem.

Policija sprovela istragu

"Sumnja se da je osumnjičeni 27. novembra, u hotelskom objektu u Podgorici, prema oštećenoj N. Đ. preduzeo radnje narušavanja polnog integriteta oštećene protivno njenoj volji, te da joj je nakon toga uputio prijetnje objavljivanjem snimka sa se*sualno eksplicitnim sadržajem", saopšteno je iz ODT Podgorica.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

 Obradović je već poznat policiji u Crnoj Gori. Pravosnažno je osuđen na dve godine i 10 meseci zatvora nakon što je otkriveno da je prilikom bračne posjete pokušao da se vidi sa Podgoričankom koja zapravo nije njegova supruga.

Tagovi

Kosta Obradović Katarina Grujić pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ