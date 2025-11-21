logo
ZORICA BRUNCLIK ZBOG DESINGERICE NAPUSTILA STUDIO! Drama u Pinkovim zvezdama: Evo zbog čega je prekinuto snimanje

Autor Balša Janković Izvor Kurir
Nova epizoda „Pinkovih zvezda“ donosi haos u žiriju: Zorica Brunclik napustila studio zbog ponašanja Dragomira Despića, dok su Jelena Karleuša i Despić ponovo ušli u žestoku raspravu.

Zorica Brunclik napustila studio Izvor: Tiktok/printscreen

Izašla je najava za novu epizodu muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a izgleda da tenzija između članova žirija sve više raste.

Zorica Brunclik je već ranije otvoreno rekla da mlađeg kolegu, Dragomira Despića Desingericu, smatra nevaspitanim i prostim.

Iako je Despić uspijevao nekoliko puta da je nasmije, čini se da je sada prešao sve granice, pjevačica je zbog njegovog ponašanja napustila studio i prekinula snimanje emisije.

Da stvar bude još dramatičnija, Jelena Karleuša i Despić ponovo su ušli u žestoku raspravu, što je dodatno izbacilo Zoricu iz takta.

Podsjetimo, pjevačica Zorica Brunclik pobjesnila je nedavno u emisiji kada su je tokom komentarisanja prekinule kolege u "Pinkovim zvezdama".

"Nevjerovatno koliko sam inspirativna svima, kada god hoću da kažem, svi se sjure na mene. Molim te ruku izvadi kada pričaš" rekla je folkerka.

"Ovo kao interventna j**te" skočio je Desingerica.

"Ako budeš obuzdao talenat i želju, glasaću za tebe, ali ne mogu da se prepirem ovdje sa ostalim članovima žirija. Nikada se ne miješam, ali nekultura i nevaspitanje dominira" rekla je Zorica.

Tagovi

Zvezde Granda desingerica zorica brunclik prekid emisije

