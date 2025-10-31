logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkazano emitovanje emisije "Zvezde Granda": Produkcija izdala zvanično saopštenje

Otkazano emitovanje emisije "Zvezde Granda": Produkcija izdala zvanično saopštenje

Autor Dragana Tomašević
0

Grand produkcija je izdala saopštenje da se najnovija emisija "Zvezde Granda" neće emitovati.

Otkazano emitovanje emisije "Zvezde Granda": Produkcija izdala zvanično saopštenje Izvor: YouTube printscreen

Grand produkcija je dodala i da novi termin poslednje emisije "Zvezda Granda" nije poznat.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Povodom odluke Vlade Republike Srbije da 1. novembar proglasi Danom žalosti zbog tragičnog događaja i pada nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine, Grand produkcija obaveštava javnost da se emitovanje emisije "Zvezde Granda", planirano za taj dan, odlaže i biće emitovano u novom terminu o kojem će publika biti blagovremeno obavještena", naveli su iz produkcije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvezde Granda otkazivanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ