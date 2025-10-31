Otkazano emitovanje emisije "Zvezde Granda": Produkcija izdala zvanično saopštenje

Grand produkcija je izdala saopštenje da se najnovija emisija "Zvezde Granda" neće emitovati.

Grand produkcija je dodala i da novi termin poslednje emisije "Zvezda Granda" nije poznat.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Povodom odluke Vlade Republike Srbije da 1. novembar proglasi Danom žalosti zbog tragičnog događaja i pada nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine, Grand produkcija obaveštava javnost da se emitovanje emisije "Zvezde Granda", planirano za taj dan, odlaže i biće emitovano u novom terminu o kojem će publika biti blagovremeno obavještena", naveli su iz produkcije.