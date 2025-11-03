Bebica zaprosio Teodoru: Pala vjeridba u "Eliti 9", ona bila van sebe

Nenad Macanović Bebica već neko vrijeme je planirao vjeridbu, a sada je konačno uspio da ostvari svoju zamisao

Izvor: Pink/screenshot

Nenad Macanović, poznatiji kao Bebica, već je dugo u turbulentnoj vezi sa Teodorom Delić, a uprkos problemima koje su imali u prošlosti, rijaliti ugrač odlučio je da njihov odnos podigne na viši nivo, te ju je zaprosio uživo u programu.

- Hoće biti do kraja života moja? - pitao je Bebica.

- Da, da - ponavljala je Teodora.

- Mnogo te volim - rekao je Bebica.

- I ja tebe, hvala za iznenađenje - rekla je Teodora.

Pogledajte kadrove:

Ubrzo je uslijedio slavlje u Zadruzi 9 Eliti, Teodora i Bebica su nazdavljali šampanjcem.

Podsjetimo, Bebica je pažljivo isplanirao svaki detalj vjeridbe. Riješio je da svoju vezu sa Teodorom Delić podigne na viši nivo i njihovu ljubav ozvaniči prosidbom. Sve je unaprijed osmislio i zbog toga bio na posebnom, tajnom zadatku.

Tokom priprema nije smio da komunicira sa Teodorom, ali je misiju uspješno završio. Na kraju, Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt, gdje je Nenadu saopštilo da je zadatak obavio kako treba.

- Teodora se samo pita kako si uspio tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.