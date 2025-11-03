Bebica zaprosio Teodoru: Pala vjeridba u "Eliti 9", ona bila van sebe

Nenad Macanović Bebica već neko vrijeme je planirao vjeridbu, a sada je konačno uspio da ostvari svoju zamisao
Nenad Macanović, poznatiji kao Bebica, već je dugo u turbulentnoj vezi sa Teodorom Delić, a uprkos problemima koje su imali u prošlosti, rijaliti ugrač odlučio je da njihov odnos podigne na viši nivo, te ju je zaprosio uživo u programu.
- Hoće biti do kraja života moja? - pitao je Bebica.
- Da, da - ponavljala je Teodora.
- Mnogo te volim - rekao je Bebica.
- I ja tebe, hvala za iznenađenje - rekla je Teodora.
Pogledajte kadrove:
Ubrzo je uslijedio slavlje u Zadruzi 9 Eliti, Teodora i Bebica su nazdavljali šampanjcem.
Podsjetimo, Bebica je pažljivo isplanirao svaki detalj vjeridbe. Riješio je da svoju vezu sa Teodorom Delić podigne na viši nivo i njihovu ljubav ozvaniči prosidbom. Sve je unaprijed osmislio i zbog toga bio na posebnom, tajnom zadatku.
Tokom priprema nije smio da komunicira sa Teodorom, ali je misiju uspješno završio. Na kraju, Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt, gdje je Nenadu saopštilo da je zadatak obavio kako treba.
- Teodora se samo pita kako si uspio tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.
- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.