Trudna Marijana Zonjić: Bivša zadrugarka u 9. mesecu trudoće, poznato kog je pola beba

Marijana Zonjić povukla se sa malih ekrana, a nedavno se vjerila.

Izvor: Instagram printscreen/marijanaa_zonjic

Marijana Zonjić, pjevačica i bivša učesnica rijaliti programa "Zadruga", već izvjesno vrijeme nije prisutna u medijima. Kako se navodi, razlog za njeno povlačenje je trudnoća. Pjevačica se nalazi u devetom mjesecu i očekuje djevojčicu, a ovu vijest je do sada držala u strogoj tajnosti.

Pogledajte fotografije Marijene Zonjić:

"Marijana je u devetom mesecu trudnoće i uživa u trudnoći. Vjerujem da će Marijana biti odlična majka, a inače ona nosi djevojčicu, pa je to dodatna radost. Mnogo smo srećni zbog nje, jer je to nešto o čemu je ona oduvek maštala", rekao je je izvor za Pink.

O rijalitiju

Ona je nedavno otkrila da joj rijaliti jeste donio mnogo ali da je ta priča daleko iza nje.

"Oduvjek sam htjela da budem pjevačica, ali nekako me prati to rijaliti zvijezda. Nekako rijaliti uvjek obilježi ako ste tamo, pa i da ste naučnik. Prosto je tako, ali mislim da će se i to promijeniti. Eto, i Sloba Radanović je imao to iskustvo u rijalitiju i mislim da je zahvaljujući rijalitiju stekao veliku publiku. Na tome treba da budemo zahvalni. Mislim da sam dosta toga dobro iskoristila odatle, ali nisu mi se sviđali neki naslovi koji su izlazili o meni", rekla je Marijana i dodala:

"Previše sam tamo bila iskrena, dozvoljavala sam da se otvorim previše prema nekim ljudima, tako da mi se to samo obilo o glavu. Odbijala sam ponude da se takmičim ponovo i sebi sam obezbijedila sve što mi je potrebno za lagodan i dobar život"