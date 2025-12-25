Premijer Milojko Spajić odgovaraće u utorak na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu sjednice podsjetio da je rok za dostavljanje pitanja Spajiću u pisanoj formi najkasnije 72 sata prije početka sjednice.

Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom.

“Predlog sa precizno navedenom temom o kojoj se postavljaju pitanja, ime i prezime nadležnog ministra, predlažu poslanički klubovi opozicije predsjedniku Skupštine, u pisanoj formi”, navodi se u sazivu sjednice.

Sjednica je zakazana za utorak, u 13 sati.