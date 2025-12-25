Milatović je poručio da osnivanje političkog pokreta nije u potpunosti zaokruženo, ali da razmišlja o tome da tokom sljedeće godine ta ideja zaživi.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da ne isključuje mogućnost da će tokom naredne godine osnovati svoj politički pokret, ne otkrivajući detalje i moguće saradnike, te da sa premijerom Milojkom Spajićem ima veoma slabu komunikaciju.

"Ja nisam čovjek koji bježi od političke odgovornosti, a mnogi kažu da je moja najveća politička greška bila ta što po izlasku iz Pokreta Evropa sad nijesam osnovao stranku. Ne mislim da sam propustio priliku, jer stvari su se desile onako kako je trebalo da se dese i treba gledati unaprijed", kazao je Milatović u intervjuu za Novu M.

Međutim, istakao je da mu je žao što jedna izvanredna priča koju su napravili u Pokretu Evropa sad nije ispričana do kraja i što je taj pokret odustao od svojih inicijalnih načela.

Predsjednik je poručio da osnivanje političkog pokreta nije u potpunosti zaokruženo, ali da razmišlja o tome da tokom sljedeće godine ta ideja zaživi. Ipak, nije otkrio detalje niti ko bi bili njegovi saradnici u pokretu, prenosi Dan.

Predsjednik je komentarisao i odnos sa nekadašnjim kolegom iz Pokreta Evropa sad, premijerom Milojkom Spajićem.

Priznao je da ima vrlo slabu komunikaciju sa Spajićem, i da misli da je to neadekvatno u kontekstu onoga što treba da bude praksa u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji.

"U kontinuitetu pozivam predsjednika Vade na razgovor, dijalog, koordinaciju mišljenja i razmjenu argumentacije ali, nažalost, druga strana na to ne odgovara", rekao je Milatović.