Džejms Nadži poslije igranja u Evroligi, Ljetnjoj ligi NBA, Turskoj i Španiji, nakon što je draftovan i pošto je nekoliko puta trejdovan ide opet na koledž.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Zaista nevjerovatna priča - Džejms Nadži je stigao na koledž i igraće na Bejloru. Ne bi to bilo toliko čudno da on već nije igrao tri sezone u Evroligi, da nije draftovan, trejdovan i da nema nastupe za dva NBA tima.

Dakle, da krenemo od početka. Džejms Nadžij e 21-godišnji centar iz Nigerije, a košarka ga je odvela u Mađarsku. Tu je igrao za jednu akademiju sve do 2020. godine kada odlazi u Barselonu i 2021. debituje za prvi tim kao klinac. U toj prvoj sezoni smo ga gledali i na meču Evrolige protiv Crvene zvezde u "Blaugrani".

Igrao je i narednu sezonu za Barsu, a onda je u posljednjoj sezoni u Evroligi igrao protiv Partizana i Crvene zvezde u Beogradu. Takođe u Beogradu je odigrao i nekoliko mečeva sa Makabijem, tako da je srpska publika mogla da ga upozna. Doduše ne i da ga specijalno zapamti jer je šansu dobijao na kašičicu. Prošle sezone igrao je u Španiji za Đironu i u Turskoj

NBA karijera Džejmsa Nadžija

Izabran je kao 31. pik na draftu 2023. godine, a kada ga je Detroit potpisao trejdovan je u Šarlot. Zatim je u trejdu za Karla Entonija Taunsa završio u Niksima i ove sezone je za njih igrao Ljetnju ligu. Ljetnju ligu je igrao i za Šarlot, tako da faktički ima nastupe za dva tima, dva trejda, draftovan je, a igraće cijele jedne godine za Bejlor u NCAA.

