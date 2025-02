Ćerku Radeta Šerbedžije samo jednom smo vidjeli u javnosti: Pjevačica je zbog oca morala da promijeni ime i prezime

Nasljednici poznatog glumca ne vole javno eksponiranje, a prava je rijetkost i da ih vidimo u društvu slavnog oca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Rade Šerbedžija oduvijek je svoj privatni život i porodicu držao dalje od očiju javnosti. Zbog toga se o njegovim nasljednicima ne zna mnogo, osim da ih ima petoro i da su svi odrasli ljudi koji su svoje karijere gradili samostalno, ne oslanjajući se na slavno prezime.

Iako im je ono u nekim trenucima bilo od pomoći, u drugim situacijama im je možda i odmoglo.

Prije izvesnog vremena, proslavljeni glumac napravio je izuzetak i pojavio se u javnosti sa svojom najmlađom ćerkom Milicom na jednom događaju u Beogradu.

Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju, budući da se Milica rijetko eksponira u medijima. Na tom događaju, Rade je bio elegantno odjeven u crni sako i sive farmerke, dok je njegova ćerka blistala u dugoj bež-sivoj haljini, koju je upotpunila bež potpeticama.

Milica Šerbedžija godinama živi daleko od reflektora i kamera, ali, kako i sama priznaje, nije mogla potpuno da pobjegne od muzike. U jednom od rijetkih intervjua govorila je o svom albumu i o odlučila da stvori alter ego – Eliot Alma, po kojem je poznata u muzičkom svijetu.

"Borim se s tremom. Mislim da je problem u tome što to shvatam previše lično pa sam odlučila da u javnosti koristim alter ego kako bih depersonalizirala proces izvedbe za sebe. Pokušavam zamisliti da je Eliot Alma samopouzdanija od mene, da je otvorena i zabavna. Ali kada je reč o tome zašto baš to ime, zapravo nema priče iza toga. Alma je moje srednje ime kojim me niko nikada nije nazvao pa sam pomislila zašto ne, a Eliot je samo ime koje mi se sviđa i mislim da dobro zvuči pored Alme", objasnila je Milica za Večernji.hr.

Izvor: Instagram/rareformofmimerz/screenshot

Milica, koja danas ima 27 godina, završila je Muzičku akademiju LIPA u Liverpulu, koju je osnovao Pol Makartni. Svoj prvi album snimila je sa prijateljima, studentima te prestižne škole.

Rade Šerbedžija iz prvog braka sa pokojnom balerinom Ivankom Cerovac ima sina Danila i ćerku Luciju, koja je odlučila da krene njegovim stopama i danas je poznata glumica. Nakon razvoda od Ivanke, Rade je započeo ljubavnu priču sa pozorišnom rediteljkom Lenkom Udovički. Iz te veze rodile su se tri ćerke – Milica, Nina i Vanja.