"Gaga umro, a Milena mi poklonila njegov brod": Rade Šerbedžija pokušao da je odbije, ovako ga je ubedila

Rade Šerbedžija ispričao je sve o trenutku kada mu je Milena Dravić poklonila brod nakon smrti Gage Nikolića.

Legende srpskog glumišta Milena Dravić i Dragan Gaga Nikolić bili su jedno drugom najveća podrška i oslonac, a na ljubavi su im zavideli mnogi. Iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio njena ljubav za sva vremena.

Bili su u braku preko četiri decenije, a onda ih je Draganova smrt razdvojila. Nakon smrti njene velike ljubavi glumica je svom kolegi Radetu Šerbedžiji poklonila je brod koji je pripadao njenom suprugu i velikom glumcu.

On se i danas seća trenutka kada mu je glumica poklonila Gagin brod, samo dva meseca nakon njegove smrti.

"Zvala me je dva meseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila da pokloniti meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razboleo, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dve barke i zahvalio joj se. No, ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: 'Ne lupetaj' i dodala da želi da imam uspomenu na njega", započeo je.

"Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše Gaga, uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas Gaga vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tokom leta. Čuva nas i štiti", rekao je Šerbedžija.