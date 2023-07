KAD JE GAGA UMRO, MILENA MI JE POKLONILA NJEGOV BROD! Šerbedžija otkrio šta piše na njemu i čemu služi - "Naljutila se"

Rade Šerbedžija prisjetio se jednom prilikom dirljivog razgovora s pokojnom Milenom Dravić i to samo dva mjeseca nakon smrti Dragana Gage Nikolića.

Legendarna jugoslovenska glumica, Milena Dravić, ostala je upamćena po svojoj ljepoti i neponovljivom daru za glumu. Od prvog pojavljivanja oduševila je publiku širom bivše Jugoslavije, koja je i dan-danas voli kao prvog dana. Pored besprekosrne glumačke karijere, pokojna glumica zapaćena je i po velikoj ljubavi sa Draganom Gagom Nikolićem sa kojim je bila do poslednjeg dana.

Bili su jedan od omiljenih parova, a u srećnom braku bili su čitavih 45 godina. Jedno drugom bili su najveća podrška i oslonac, a iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio njena ljubav za sva vremena. Djecu nisu imali, ali su imali ljubav za sve oko sebe, posebno za jednu djevojčicu.

Dragan Nikolić premio je 11. marta 2016. godine nakon duge i teške bolesti, a nakon smrti njene velike ljubavi, Milena Dravić donijela je odluku da njegov brod pokloni svom kolegi Radetu Šerbedžiji. On se jednom prilikom prisjetio razgovora s Milenom samo dva mjeseca nakon Gagine smrt.

"Zvala me je dva mjeseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila da pokloniti meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razboleo, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dvije barke i zahvalio joj se. No, ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: 'Ne lupetaj' i dodala da želi da imam uspomenu na njega. Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše Gaga, uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas Gaga vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tokom leta. Čuva nas i štiti", rekao je Šerbedžija.

Od legendarne Milene Dravić smo se oprostili 14. oktobra 2018. godine.