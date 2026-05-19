Nevladina organizacija (NVO) "Brini o sebi" donirala je Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) savremenu stolicu za primjenu hemoterapije, saopšteno je danas iz KCCG.

"U okviru aktivnosti koje proističu iz humanitarne trke Race for the Cure, Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) uručena je savremena stolica za primjenu hemoterapije, nabavljena sredstvima prikupljenim tokom prethodnog izdanja događaja, u vrijednosti od 6.110,50 eura. Donaciju je realizovala NVO 'Brini o sebi', organizator trke, na čelu sa predsjednicom Ivonom Dabetić. NVO 'Brini o sebi', kroz dugogodišnji rad, kontinuirano doprinosi podizanju svijesti o prevenciji i pružanju podrške ženama suočenim sa karcinomom dojke", ističe se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Iz KCCG su kazali da je riječ o "modelu Multiline Next DC sa pet motora, koji omogućavaju podešavanje visine stolice, naslona za leđa, sjedalnog dijela, dijela za noge i oslonca za stopala, čime se pacijentima obezbjeđuje dodatni komfor tokom dugotrajnih terapija, a medicinskom osoblju lakši i funkcionalniji rad".

"Stolica je opremljena i dodatnom opremom koja doprinosi kvalitetnijem boravku i većoj praktičnosti u svakodnevnoj upotrebi: valjkom za vrat, jastukom za relaksaciju, providnim prekrivima za noge i osloncem za stopala, ručkom za guranje sa držačem za papir, infuzionim stalkom, okretim stočićem za pacijenta, kao i baterijskim napajanjem koje omogućava dodatnu fleksibilnost pri korišćenju", piše u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da ova donacija ima veoma važan značaj za svakodnevni rad Instituta za onkologiju i iskustvo pacijenata.

"Nova stolica za hemoterapiju doprinijeće povećanju kapaciteta Dnevne bolnice, efikasnijoj organizaciji terapija i kraćem vremenu čekanja, što znači dostupniji i kvalitetniji tretman za pacijentima kojima je kontinuitet liječenja od posebne važnosti. Organizatori najavljuju da će i ove godine u Podgorici biti održano četvrto izdanje Race for the Cure, pod licencom Think Pink Europe, uz nastavak misije prikupljanja sredstava i pružanja konkretne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke. Humanitarna trka i prateći programi i ove godine okupiće zajednicu oko zajedničkog cilja - podrške, prevencije i solidarnosti", piše u saopštenju KCCG, prenose Vijesti.