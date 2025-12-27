Ceca nosi sako koji vrijedi kao 10 prosječnih plata u Srbiji

Svetlana Ceca doživjela je peh pred koncert u Požarevcu, a mnogima je za oko zapao njen skupocjeni sako.

Regionalna zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je održala koncert za pamćenje u Požarevcu. Publika je uglas sa njom pjevala najveće hitove, a na binu je izašla u jednostavnoj, a moćnoj kombinaciji.

Naime, na Instagram stranici koja se bavi stajlinzima Cece Ražnatović otkriveno je koliko je sinoć muzička zvijezda ponijela na sebi.

Ceca je nosila široke crne pantalone, običnu bež majici u blejzer poznatog svjetskog brenda koji košta 13.000 eura (prosječna plata u Srbiji iznosi 153.153 dinara, odnosno 1304 eura).

Ceci Ražnatović pukle pantalone pred izlazak na binu

Folk diva je pred izlazak na binu doživjela mali peh zbog čega se presvukla.

Ceca je odabrala komplet odijelo za ovaj koncert, a pred sam početak su joj pantalone pukle. Ona je zbog toga bila prinuđena da se presvuče, te je na binu izašla u farmerkama i zelenom sakou.

Zgrnula ozbiljnu lovu od Jutjuba

Podsjetimo, iako je Ceca Ražnatović svoj posljednji album "Autogram" objavila prije 10 godina, stari hitovi najveće balkanske zvijezde i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub, a od pregleda je u 2025. godini zaradila 300.000 eura.