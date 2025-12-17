"Srušiću vam žiri": Ceca žestoko zapretila kolegama, napravila haos u studiju

Svetlana Ceca Ražnatović ušla je u raspravu sa koleginicom Snežanom Đurišić.

Izvor: TV prva/ screenshot

Drugi krug "Zvezda Granda" donio je veliku dozu zabave kako gledaocima, tako i žiriju, ali i žestoke sukobe među mentorima zbog duela njihovih takmičara. Jedan od njih podijelio je žiri, a mentorka Ceca Ražnatović bila je toliko ljuta da je i "zaprijetila" kolegama zbog glasanja.

"Ja kad dunem i vatru sunem, srušiću vam žiri", poručila je ljutito Ceca, nakon čega je ušla u raspravu sa Snežanom Đurišić.

Ona je pokušala da objasni Sneži da je zapravo vrlo „nježna“ u žaru borbe za svoj tim, za razliku od njenih kolega.

"Ja kad se bunim, znaš šta sam ja za tebe? Mala maca", rekla je Ceca, na šta joj Sneža odgovorila da ih obožava, a Dragan Kojić Keba počeo da mjauče.

Prozivke su pale i između Sneže i Đorđe Davida,a sve zbog rokerovog komentarisanja koje je kraljicu narodne muzike izbacilo iz takta.

"Prestani da pričaš gluposti, stidjećeš se kad budeš gledao emisiju", poručila je Sneža, ali raspravama tu nije bio kraj.

"Katastrofa jedna"

Podsjetimo, Ceca je nedavno otkrila da jedva čeka da se završi 2025. godina ali i priznala zašto.

"Bože što je bila luda godina, iskreno jedva čekam da se završi. Puno uspijeha ličnih, puno stresova na nekim poljima, puno nekih čudnih ljudi iznjedrila, da je to katastrofa jedna. Jedva čekam da se završi ova luda godina i da uđem u 2026. sa lijepom i novom energijom. Sama situacija u zemlji je bila katastrofalna, ja se nadam da će i ovu Srbiju sunce da ogrije", rekla je Ceca za Blic.