Turistička organizacija Bar i Opština Bar i ove godine pripremile su bogat i raznovrstan novogodišnji program, u okviru tradicionalnog „Novogodišnjeg happeninga“, koji iz godine u godinu Bar čini omiljenim gradom za proslavu novogodišnjih praznika.

Izvor: TO Bar

Tokom pet dana programa, na Šetalištu kralja Nikole, mališani će uživati u Dječjoj Novoj godini, a ispred Sportske dvorane Topolica očekuje vas fenomenalna zabava, saopštili su iz TO Bar.

Program počinje 29. decembra, nastupima Čardak benda, Aleksandre Prijović i DJ Ćoskea, već 30. decembra, publiku očekuju Dino Beharović, Andrea Demirović, Nataša Bekvalac i DJ Marko Milanović, uz energične ritmove i vrhunski scenski nastup.

U novogodišnjoj noći, 31. decembra, grupa Grim, omiljeni Hitovi 90-ih i DJ Stanco, dok će 1. januara nastupati Padrino bend, legendarni Zdravko Čolić i DJ Mandozica.

Novogodišnji happening završava se 2. januara, uz nastupe Akademie, Gule i Katapulta, Ace Pejovića i DJ Mallexa Morrera.

Izvor: TO Bar

Prazničnu atmosferu upotpuniće gastro kućice, sa bogatom ponudom hrane i pića, koje će biti postavljene ispred dvorane.

Uz najpoznatija imena domaće i regionalne muzičke scene, Bar će i ove godine dočekati Novu godinu u ritmu dobre energije i pozitivnih emocija.

Pet dana nezaboravnog programa, dvije atraktivne lokacije i vrhunska atmosfera garancija su da će novogodišnji praznici u našem gradu biti za pamćenje, istakli su iz TO Bar.

Uz zvučna imena i atmosferu koja se pamti, Nova godina u Baru postaje tradicija koju ne smijete propustiti! Dobrodošli!