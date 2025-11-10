,,Ovog decembra Podgorica ima najbogatiji praznični muzički program ikada", kazala je zamjenica gradonačelnika Podgorice Nađa Ljiljanić u objavi na zvaničnoj Instagram stranici.
Podgorički pazar na Trgu nezavisnosti počinje 19. decembra i trajaće do 8. januara.
Podgoričane će 31. decembra zabavljati Sara Jo i Marko Louis.
Među novim imenima u okviru Pazara su i Jelena Tomašević, Tijana Bogićević, Piloti…
“Svako veče čeka nas nevjerovatna energija, druženje i najbolji regionalni izvođači”, dodala je Ljiljanić.
PROGRAM
19. decembar – Nataša Bekvalac
21. decembar – Osvajači
23. decembar – Jelena Tomašević
25. decembar – Tijana Bogićević
27. decembar – Alen Islamović
29. decembar – Al Dino
30. decembar – SARS
31. decembar – Sara Jo & Marko Louis
1. januar – Nenad Knežević Knez
2. januar – Piloti
3. januar – Tropico bend
6. januar – Dženan Lončarević.