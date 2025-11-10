,,Ovog decembra Podgorica ima najbogatiji praznični muzički program ikada", kazala je zamjenica gradonačelnika Podgorice Nađa Ljiljanić u objavi na zvaničnoj Instagram stranici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Gordana Bojanić

Podgorički pazar na Trgu nezavisnosti počinje 19. decembra i trajaće do 8. januara.

Podgoričane će 31. decembra zabavljati Sara Jo i Marko Louis.

Među novim imenima u okviru Pazara su i Jelena Tomašević, Tijana Bogićević, Piloti…

“Svako veče čeka nas nevjerovatna energija, druženje i najbolji regionalni izvođači”, dodala je Ljiljanić.

PROGRAM

19. decembar – Nataša Bekvalac

21. decembar – Osvajači

23. decembar – Jelena Tomašević

25. decembar – Tijana Bogićević

27. decembar – Alen Islamović

29. decembar – Al Dino

30. decembar – SARS

31. decembar – Sara Jo & Marko Louis

1. januar – Nenad Knežević Knez

2. januar – Piloti

3. januar – Tropico bend

6. januar – Dženan Lončarević.