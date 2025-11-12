U skladu sa visokim očekivanjima građana i posjetilaca, Turistička organizacija opštine Budva i Opština Budva i na pragu 2026. godine nastavljaju sa organizacijom fantastičnih događaja, ovaj put praveći još jedan korak dalje.

Izvor: TO Budva

Sedam dana programa, sedam tematskih dana i večeri, neke od najvećih muzičkih zvijezda regiona, „drone show“, pirotehnički program svake večeri, program za djecu, tradicionalni koncert klasične muzike i jedinstveni ambijent na pjeni od mora, sasvim sigurno će okupiti hiljade ljudi iste energije i istih želja tokom predstojećih novogodišnjih praznika u Budvi!

Mirza Selimović, Boban Rajović, Jovana Pajić i Peđa Medenica, četvorka su koja otvara novogodišnji program u ponedjeljak, 29. decembra. Veče balada i najljepših emocija ujediniće sve prisutne koji će uživati u zvucima hitova poput „Dođeš mi u san“, „Mora da je ljubav“ i „Ludilo moje“, saopštili su iz TO Budva.

Izvor: TO Budva



Utorak, 30. decembar rezervisan je za pop-rok i dens hitove grupe Zana, naširoko omiljene grupe Tap 011 i Marka Luisa, jednog od najharizmatičnijih izvođača domaće muzičke scene. Publika će te večeri evocirati uspomene uz bezvremenske domaće hitove: „Dodirni mi kolena“, „Majstor za poljupce“, „Kapetan lađe“ i brojne druge. Istog dana, u okviru dnevnog dijela programa, na glavnom gradskom trgu nastupiće Gradska muzika Budve.

Pravi spektakl 31. decembra najavili su Teodora Šćepanović, mlada crnogorska zvijezda u usponu, Emina Jahović, dama divnog glasa i stasa, i zvijezda ovogodišnjeg dočeka Nove godine, legendarni Aco Pejović, uz kojeg je vrhunski provod u Budvi zagarantovan!

U četvrtak, 1. januara, tokom dnevnog dijela programa, posjetioci sofisticiranog muzičkog ukusa, uživaće u koncertu „Bokeljskog simfonijskog orkestra“. U pitanju je tradicionalni vid ulaska u Novu godinu, koji Turistička organizacija opštine Budva realizuje već više od 20 godina unazad, navode iz TO Budva.

U stilu pjesme „Bedem strasti“, u večernjim časovima istog dana, strastveno i emotivno veče ljubiteljima starih, dobrih ex-yu hitova prirediće crnogorska grupa „Perper“, zatim „Chegi“ bend i kultno „Bijelo dugme“.

Za vatromet strasti i dobre energije 2. januara zadužen je trio koji čine Breskvica, Relja Popović i Nikolija Jovanović. Hitovi poput „Nemoguća ljubav“, „Emotivno“ i „Plavo more“ dovešće atmosferu na trgu ispred Starog grada do usijanja jer se ovim koncertima najviše raduje mlađa budvanska publika.

Nešto svedeniju i dublju emociju u publici će sledeće večeri, 3. januara, probuditi „čovjek zvani ljubav“, Sergej Ćetković. Nakon njega, nastupiće energična Sara Jo i čuveni pop bend „Lexington“.

Novogodišnji program na budvanskom glavnom gradskom trgu završava se 4. januara nastupom tribute bendova – David Bowie, ABBA i AC/DC. Program posljednje večeri budi posebno interesovanje i uzbuđenje kod nešto starije publike, ali i kod svih ljubitelja kvalitetnog rok zvuka.

„Visit & remember“ je slogan ovogodišnjeg programa dočeka Nove godine u metropoli crnogorskog turizma. Novim sloganom organizatori pozivaju ljude svih generacija i najrazličitijih muzičkih ukusa da posjete Budvu tokom novogodišnjih praznika, osjete specifičnu atmosferu proslave Nove godine na moru i ujedno poručuju da će to iskustvo biti jedinstveno i nezaboravno jer je Budva više od turističke destinacije, ona je doživljaj koji zauvijek ostaje u srcu, zaključili su u saopštenju iz TO Budva.