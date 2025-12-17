Ima 4 godine i dobio bi maksimalan broj poena u Slagalici: Klinac pokidao zadatak iz kviza i usijao mreže (Video)

Na društvenoj mreži X osvanuo je video preslatkog četvorogišnjaka koji je postideo sve koji su ga pogledali

Izvor: x printscreen

Koliko puta ste, gledajući kviz Slagalica, rešavali zadatke zajedno sa takmičarima? Neke odgovore ste znali pre njih, eventualno "zabrljali" igru skočko, a onda razvalili Asocijacije?

A, kakvi ste kada dođe zadatak s brojkama? Na mreži X je osvanuo snimak mališana od četiri godine,koji je u kvizu "Countdown" rešavao upravo matematički zadatak i završio ga pre isteka vremena.

Mališan je tati strpljivo objašnajvao od kog broja kreće,šta treba da oduzme da bi dobio poslednji broj, a potom izmamio komentare "odraslih" da se pored njega osećaju "neverovatno tupavo".

Pogledajte:

This kid needs to be in an accelerated school immediately. He’s genuinely impressive.pic.twitter.com/wF8od4waQ7 — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs)December 17, 2025





