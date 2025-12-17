Ima 4 godine i dobio bi maksimalan broj poena u Slagalici: Klinac pokidao zadatak iz kviza i usijao mreže (Video)

Na društvenoj mreži X osvanuo je video preslatkog četvorogišnjaka koji je postideo sve koji su ga pogledali
Koliko puta ste, gledajući kviz Slagalica, rešavali zadatke zajedno sa takmičarima? Neke odgovore ste znali pre njih, eventualno "zabrljali" igru skočko, a onda razvalili Asocijacije?
A, kakvi ste kada dođe zadatak s brojkama? Na mreži X je osvanuo snimak mališana od četiri godine,koji je u kvizu "Countdown" rešavao upravo matematički zadatak i završio ga pre isteka vremena.
Mališan je tati strpljivo objašnajvao od kog broja kreće,šta treba da oduzme da bi dobio poslednji broj, a potom izmamio komentare "odraslih" da se pored njega osećaju "neverovatno tupavo".
Pogledajte:
This kid needs to be in an accelerated school immediately. He’s genuinely impressive.pic.twitter.com/wF8od4waQ7— Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs)December 17, 2025