Prvo osnovno javno tužilaštvo pokrenulo je predmet protiv Kristijana Golubovića zbog sumnje na zlostavljanje i usmrćivanje psa.

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Nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak za koji se sumnja da prikazuje zlostavljanje i usmrćivanje psa, Prvo osnovno javno tužilaštvo formiralo je predmet protiv Kristijana Golubovića.

Dok policija prikuplja obavještenja i provjerava sve okolnosti, advokat Jovanka Zečević objasnila je kako izgleda ovaj postupak i koja kazna prijeti bivšem rijaliti učesniku, Kristijanu Goluboviću ukoliko se utvrdi njegova odgovornost.

Ona je naime istakla je da se postupak nalazi u početnoj fazi u kojoj je ključno prikupiti sve dokaze koji ukazuju na mučenje ili povrjeđivanje životinje.

(Kurir, MONDO)