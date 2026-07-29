Kristijan Golubović Filipu Caru prijeti ubistvom jer je stao na Kristininu stranu: "Dođi da te zakoljem"

Kristijan Golubović i Filip Car izazvali su buru na društvenim mrežama nakon što su tokom lajva jedan drugom uputili ozbiljne prijetnje.

Izvor: Instagram printscreen/kristijan.krile_official

Kristijan Golubović i Filip Car vodili su lajv tokom kojeg su izrečene i prijetnje smrću, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Pogledajte kako izgleda Filip Car:

"Ubiću te, samo da pređeš granicu " govorio je Kristijan Filipu Caru u razgovoru uživo, a ubrzo zatim u lajv se uključio i njegov prijatelj koji je prijetio klanjem i psovao ćerku Filipu Caru.

" Ćerku da ti j***, dođi da te koljem ja. Aj mi dođi u Beograd da te zakoljem ja " govorio je prijatelj Kristijana Golubovića.

Koji je razlog sukoba?

Podsjetimo, sukob između Kristijana i Filipa Cara je počeo nakon što je Kristina Spalević tokom lajv prenosa otkrila jezive detalje o ubistvu psa.

Pogledajte kako izgleda Kristina Spalević:

Filip Car se zatim uključio u lajv na Tik Toku sa Kristinom, a potom se detaljnije oglasio na svom Instagram profilu gdje je javno progovorio o prijetnjama koje dobija od Kristijana Golubovića.

"Što se tiče Kristijana Golubovića, mene to ne iznenađuje, to je čovjek koji je meni prijetio ubistvom, samo meni pet šest godina i mnogim drugima. Dobro, ja se nisam uplašio, jer nisam neki kriminalac ili nešto slično. Ja sam samo bio sa njegovom ženom, prije nego što je on bio sa njom. To je sad njemu neki problem " poručio je Car i dodao da ga čudi što je javnost iznenađena ovakvim ponašanjem, s obzirom na to da se o Golubovićevom ophođenju prema životinjama i ljudima priča godinama.

Car se ne plaši Kristijana

Car je istakao da se ne plaši fizičkog obračuna i da smatra da je superiorniji.

" Ponavljam i čvrsto stojim iza toga, pera mi ne može skinuti. A prsa u prsa, ne može mi pera skinuti. Siguran sam da sam superiorniji od njega " jasan je bio Car.

Pogledajte kako izgleda novi Kristijanov pas kog je uzeo nakon skandala:

Iako je na početku bio na njenoj strani, Car ne krije da se duboko razočarao u Kristinu Spalević nakon što je saznao da se incident sa psom dogodio prije čak dve godine, a da je ona sve vrijeme ćutala.

"Ulovio me je muk jer sam u mom razgovoru sa njom dobio informaciju da je taj slučaj bio prije dvije, tri godine. A čekaj, ako je to prije dvije godine, ti si ostala s tim likom nakon svega toga, i još ne samo da si ga štitila, nego si veterinare optužila da su oni krivi. I onda si Milici i Željku Mitroviću punila glavu kako su veterinari krivi" ogorčen je Filip.

"Tebi želim sreću, da zaštitiš svoju djecu, mada mislim da ćete se pomiriti. Izvini molim te, veliku odgovornost nosiš i ti, kao i on. On je za mene ubica psa i krivac. Vidjeli smo da je maltretirao i drugog psića, povrijedio mu nogu. On je za mene monstrum " rekao je Filip Car.