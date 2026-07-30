“Vi znate da mi pratimo otvorene izvore i komunikaciju putem medija. Ja sam direktno stupio u kontakt sa predstavnicima organa za sprovođenje zakona i zasad nemamo informaciju da se to lice nalazi na teritoriji Hrvatske”, rekao je Šćepanović.

Izvor: MONDO/Anja Bajčetić

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da nema informaciju da je objegli Miloš Medenica u Hrvatskoj.

“Vi znate da mi pratimo otvorene izvore i komunikaciju putem medija. Ja sam direktno stupio u kontakt sa predstavnicima organa za sprovođenje zakona i zasad nemamo informaciju da se to lice nalazi na teritoriji Hrvatske”, rekao je Šćepanović.

On je komentarisao medijske izvještaje da Srbija od Hrvatske traži podatke da li je odbjegli Miloš Medenica na Korčuli.

Medenica je 28. januara 2026. godine pred Višim sudom u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva mjeseca. Nakon presude, Medenica nije pronađen na kućnoj adresi, a za njim je izdata nacionalna potjernica. Osuđen je na deset godina zatvora zbog stvaranja i vođenja kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom narkotika, švercom cigareta, podmićivanjem i nedozvoljenim držanjem oružja.

Prvostepenom odlukom Višeg suda, njegova majka, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica osuđena je na 10 godina zatvora.

Medenica je proglašena krivom za četiri krivična djela protivzakonitog uticaja, dok je njenom sinu, zbog opasnosti od bjekstva, određen pritvor do pravosnažnosti presude, uz novčane kazne od po 50.000 eura. Već mjesecima Miloš je u bjekstvu.

Sud je Vesnu Medenicu oslobodio optužbe za stvaranje kriminalne organizacije, ali je oglasio krivom u predmetu protivzakonitog uticaja, koji se odnosi na primanje mita i uticanje na sudske odluke.

Njen sin Miloš Medenica pred Višim sudom krajem januara oslobođen je optužbi za nedozvoljeno držanje oružja i omogućavanje uživanja opojnih droga za više lica.

Za Milošem je raspisana međunarodna Interpolova potjernica, a Vesni Medenici određen je pritvor, što je Apelacioni sud 23. marta potvrdio odbijanjem žalbe uložene na odluku o pritvoru.