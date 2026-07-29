Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je povodom medijskih natpisa da je višestruko osuđivana osoba i rijaliti učesnik Kristijan Golubović ubio psa, formiralo predmet i naložilo policiji prikupljanje obavještenja.

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Iz tužilaštva su naveli da je upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnoj Policijskoj stanici Voždovac, prenijela je UNA pisanje Tanjuga.

Po pristizanju izvještaja, kako dodaju, biće donijeta odluka o daljem postupanju.

Beogradski mediji navode da je Kristijana Golubovića emotivna partnerka i majka njegova dva sina Kristina Spalević prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.

Pored toga, ona je na društvenim mrežama objavila uznemirujući video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.