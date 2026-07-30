Saobraćaj na Jadranskoj magistrali se odvija naizmjenično.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 14.45 časova u Sutomoru povrijeđen je motociklista.
Saobraćaj na Jadranskoj magistrali se odvija naizmjenično.
Uviđaj je u toku.
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Saobraćaj na Jadranskoj magistrali se odvija naizmjenično.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 14.45 časova u Sutomoru povrijeđen je motociklista.
Saobraćaj na Jadranskoj magistrali se odvija naizmjenično.
Uviđaj je u toku.
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