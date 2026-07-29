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"Bolje da me ubije": Kristina uznemirena u policiji zbog snimka intimnog odnosa, tvrdi da ga je Kristijan pustio

"Bolje da me ubije": Kristina uznemirena u policiji zbog snimka intimnog odnosa, tvrdi da ga je Kristijan pustio

Autor Jelena Sitarica
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Kristina Spalević otišla je u policijsku stanicu zbog sumnje da je Kristijan Golubović pustio na internet njen intimni snimak

Kristina uznemirena u policiji zbog snimka intimnog odnosa, tvrdi da ga je Kristijan pustio Izvor: Printscreen/Instagram

Kristina Spalević sinoć je ponovo otišla u policijsku stanicu, kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića. 

Nova prijava je uslijedila nakon što su na društvenim mrežama počeli  da kruže privatni snimci Golubovića i Kristine iz stana.

Izvor: Ig kristina_spalevic

Snimak je skinut sa "bejbi kamere", a na kratkom snimku vide se njih dvoje.

"Javljam vam se ljudi, idem u "29 Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dvije i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno.

"Neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa. Prijavila sam to, odvela sam i svjedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego sve ovo što mi se dešava" pričala je Kristina.

Podsjetimo, Kristina je juče objavila uznemirujuće dokaze koje ima protiv Kristijana koji nastavlja da iznosi "prljav veš" iz njihovog odnosa na lajvovima i koji bivšoj partnerki svakodnevno prijeti:

Inače, Kristina je malo prije sinoćne prijave uslikana ispred jednog tržnog centra, a na prvi pogled je bilo jasno pod kolikim je stresom:

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Tagovi

kristina spalević kristijan golubović

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