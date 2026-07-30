On je istakao da po dolasku na mjesto gradonačelnika nije zatekao početak realizacije tog projekta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović osvrnuo se na projekat izgradnje objekta za potrebe JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, navodeći da je riječ o jednom od projekata koji mu je posebno važan.

„Kada govorimo o Izvještaju o radu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, želim da vas informišem o stanju ovog projekta. Strategijom razvoja Glavnog grada za period od 2020. do 2025. godine predviđena je izgradnja neuro centra za boravak djece sa smetanjama i teškoćama u razvoju, a taj projekat je trebalo da bude završen u četvrtom kvartalu“, kazao je Mujović.

On je istakao da po dolasku na mjesto gradonačelnika nije zatekao početak realizacije tog projekta.

„Kada sam došao na poziciju gradonačelnika, ništa po tom pitanju nije bilo započeto“, rekao je Mujović.

Govoreći o svojoj prvoj posjeti Dnevnom centru na Starom aerodromu, Mujović je kazao da je to iskustvo snažno uticalo na njega.

„Moja prva posjeta centru na Starom aerodromu je nešto što me najsnažnije prodrmalo. Samo pođite tamo i biće vam jasno koliko smo srećni i privilegovani“, naveo je gradonačelnik.

Dodao je da je upravo zbog tog iskustva ovaj projekat za njega jedan od najvažnijih.

„Noseći to iskustvo u sebi, sigurno mogu reći da je to jedan od najmilijih projekata, kojim sam se bavio u ovom periodu“, zaključio je Mujović.

Mujović je kazao da je u međuvremenu obezbijeđena parcela i izrađeno idejno rješenje za budući objekat.

„Uspjeli smo da dodijelimo parcelu i da dobijemo idejno rješenje koje je fascinantno, gdje su angažovani najbolji stručnjaci. Dobili smo idejno rješenje i siguran sam da ćete biti oduševljeni“, rekao je Mujović.

On je naveo da slijedi izrada projektne dokumentacije i izbor izvođača radova.

„Sljedeći korak je projektovanje i izbor izvođača po žutom fidiku, tako da do kraja godine očekujemo fizički početak radova“, kazao je gradonačelnik.