Hrvatski državljanin Srđan Aleksić pronađen je mrtav nakon policijske potrage u Sloveniji, a dovodi se u vezu i sa pucnjavom u Puli u kojoj je muškarac teško povrijeđen.

Izvor: PU Istarska

Slovenačka policija iznijela je danas detalje potrage za hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav nakon policijske akcije na jugoistoku Slovenije.

Potraga je pokrenuta nakon oružane pljačke benzinske pumpe u Črnomelju, a Aleksić se dovodi u vezu i sa pucnjavom u Puli, u kojoj je teško ranjen šezdesetogodišnji muškarac, prenosi HRT.

Policija ga je pronašla u kući u Uršnim Selima, gdje je nakon pucnjave zatečen mrtav. Za sada nije zvanično poznato da li je stradao u policijskoj intervenciji ili je izvršio samoubistvo.

„Riječ je o jednoj od najtežih akcija koje smo imali u samostalnoj Sloveniji“, rekao je načelnik Policijske uprave Novo Mesto Dejan Kink, navodeći da još nije utvrđeno da li je 41-godišnji osumnjičeni za više krivičnih djela sebi oduzeo život, prenosi RTV SLO.

Oglasilo se i hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je odbacilo ranije navode pojedinih slovenačkih medija da je Aleksić bio pripadnik hrvatskih specijalnih jedinica, javlja Jutarnji list.

„Policija je odmah obezbijedila područje, a kriminalistički inspektori prišli su kući. Utvrđeno je da se osumnjičeni nalazi unutra i da kao taoca drži jednog stanara. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su da spasu taoca, ali je potom ponovo došlo do pucnjave. Pripadnici specijalne jedinice ušli su u kuću, gdje je počinilac pronađen mrtav. Sve okolnosti slučaja i dalje se istražuju“, rekao je Kink, prenosi HRT.