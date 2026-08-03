Ana Ivanović pričala je otvoreno o odnosu sa Novakom Đokovićem, zna ga od djetinjstva.

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Ana Ivanović potrudila se da još jednom svima objasni ko je Novak Đoković. Odrasli su zajedno, isto su godište, znaju se od malih nogu. Kako je to tada izgledalo i njihovo druženje? Otkrila je u podkastu kod Slavena Bilića "(Ne)uspjeh prvaka".

"Odrasli smo zajedno, bio je kod Pilića, ali je često dolazio u Srbiju na turnire. Igrali smo na turnire zajedno, ušli smo u profesionalne vode u slično vrijeme. Bili smo nerazdvojni, išli često na večere", počela je Ana.

Vidi opis "Ljudi nisu svjesni koliko je to nenormalno": Ana Ivanović podigla glas zbog Đokovića, zna ga od djetinjstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pitao je Slaven direktno - šta najviše cijeni kod Đokovića?

"Cijenim kod njega taj mentalni dio, niko nije doktorirao taj mentalni moment kao on. I dalje sebe gura, želi više posle svega što je postigao. Nisam sigurna koliko su ljudi svjesni šta je postigao i koliko je to nevjerovatno i nenormalno. Mislim da niko to nikada neće moći da obori."

"Žene imaju veću grižu savjesti"

Vidi opis "Ljudi nisu svjesni koliko je to nenormalno": Ana Ivanović podigla glas zbog Đokovića, zna ga od djetinjstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Prees Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Zanimalo je novog selektora Hrvatske i da li Ana smatra da su teniserke limitirane majčinstvom i da moraju o tome da razmišljaju, za razliku od igrača.

"Da, apsolutno. Ubijeđena sam u to. Čak i teniserke sada to pričaju, neke se vraćaju posle porođaja. Rodžer Federer isto nije mogao da ima krajem dvadesetih djecu, Novakova djeca su starija od mojih. Mogu da igraju i da se ne opterećuju. Meni san nikada nije bio san da se vratim posle djece. Imala sam sreće da je moja karijera bila tu dok sam bila mlada, nisam htjela da putujem i da budem odvojena od djece. Žene imaju veći pritisak i veću grižu savjesti, ne samo u sportu. Onog momenta kada moraš da uradiš nešto za sebe, da ostaviš dijete u vrtiću da ideš na posao, budi se griža savjesti koja nikada ne prestaje", iskrena je Ana Ivanović.