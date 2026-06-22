Jaka kiša i vjetar pogodili su Hrvatsko zagorje, dok je u Sloveniji padala grad. Temperatura je pala sa 33 na 24 stepena.

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Jaka kiša i vetar pogodili su područje Hrvatsko zagorje i grada Zagreba, ali veće štete nisu zabilježene. U Sloveniji, na području Ptuja, situacija je bila ozbiljnija jer je uz jaku kišu padao i grad veličine lješnika, prenosi HRT.

Temperatura je takođe znatno pala, sa 33 stepena na oko 24 stepena Celzijusa.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za Riječku regiju zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom području, navodi DHMZ, mogući su i izraženiji grmljavinski pljuskovi.

Pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su i na području Osječke regije, Zagrebačke regije i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku regiju i Dubrovačku regiju, dok je na području Velebitski kanal i Kvarner i Kvarnerić moguća pojačana bura.

Vjetar će biti slab do umeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti može povremeno biti i jak. Na Jadranuće mjestimično duvati umjerena bura, dok se poslepodne očekuje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 30 i 35 °C, navodi DHMZ.

(HRT/MONDO)