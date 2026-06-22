"Nakon dvije godine čekanja na listi za operaciju, Krstović Igor je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) dobio mogućnost da bude upućen na operaciju i dalje liječenje u Sloveniju" navela je Mišnić.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Nakon višegodišnjeg čekanja na operaciju, Klinički centar Crne Gore (KCCG) omogućio je da Igor Krstović bude upućen na operativno liječenje u Sloveniju, nakon što je utvrđeno da se zahvat ne može izvesti u domaćim uslovima, kazala je njegova advokatica Nikolina Mišnić.

"Nakon dvije godine čekanja na listi za operaciju, Krstović Igor je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) dobio mogućnost da bude upućen na operaciju i dalje liječenje u Sloveniju" navela je Mišnić.

Nakon što se KCCG izjasnio da nema mogućnosti da operiše Krstovića Igora, rješenje za njegov zdravstveni problem potraženo je u referentnim ustanovama.

"Po inicijativi KCCG, Ortopedska bolnica Valdoltra iz Slovenije dostavila je odgovor u kojem navodi da može da izvrši operaciju lijevog koljena, dok je u pogledu šake navedeno da je potreban neposredan pregled prije donošenja odluke o operaciji" ističe Mišnić.

Tokom cijelog vremena čekanja na operaciju, Krstović Igor je, ističe njegova advokatica, boravio u Istražnom zatvoru, u kojem uslovi za njegovo zdravstveno stanje nijesu adekvatni, što je utvrđeno Mišljenjem Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, sa kojim je odbrana upoznala i sud.

Iz tog mišljenja proizilazi da je u slučaju Krstovića Igora došlo do povrede prava na dostojanstvo ličnosti, kao i zabrane nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanih odredbama člana 28 stav 1 i člana 31 Ustava Crne Gore, te u vezi s tim i povrede člana 3 EKLJP.

"Da je stanje Krstovića Igora alarmantno, jer je prinuđen da trpi nepodnošljive bolove, govori činjenica da je gotovo svakodnevno na terapijama za ublažavanje bolova, koje loše utiču na njegovo cjelokupno zdravstveno stanje, posebno na pluća koja su u velikoj mjeri oštećena, što dovodi do toga da on nerijetko dobija napade zbog kojih mu se pomoć ukazuje u Urgentnom bloku KCCG. Uzrok bolova u lijevom koljenu moguće je otkloniti operacijom za koju su se stekli uslovi, čime bi se spriječilo dalje mučenje kroz koje Krstović svakodnevno prolazi" dodaje Mišnić.

Kako je država odgovorna za život i zdravlje Krstovića Igora kao lica lišenog slobode, odbrana se obratila Višem sudu u Podgorici radi omogućavanja operacije koja bi riješila uzrok bola i time prekinula izlaganje njega nečovječnom postupanju kojem je već godinama izložen.

"Protok vremena od stavljanja na listu za operaciju Krstovića Igora do danas prouzrokovao je ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, a mogućnost operacije u Sloveniji možda je jedina i posljednja prilika da se zahvat obavi prije daljeg pogoršanja i komplikovanja stanja" zaključila je Mišnić.