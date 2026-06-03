Let kompanije Israir preusmjeren je u Zagreb nakon što slovenačke vlasti nisu dozvolile slijetanje u Ljubljanu, što je izazvalo reakcije u Izraelu.

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Let kompanije Israir, koji je trebalo da sleti u Ljubljanu, nije dobio dozvolu za slijetanje i preusmjeren je u Zagreb, saopštio je Israir u srijedu, a prenio je Jerusalem Post.

Odluku su navodno donijele slovenačke vlasti, za koje kompanija tvrdi da je bila politički motivisana, piše list.

Izvršni direktor Israira, Uri Sirkis, izjavio je da su ovim incidentom prekršeni sporazumi o vazdušnom saobraćaju i zakoni Evropske unije.

Nadležne izraelske vlasti, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova i Upravu za civilno vazduhoplovstvo, bile su uključene u pokušaje pronalaženja rješenja koje bi omogućilo da se let nastavi prema planu, ali ti napori nisu bili uspješni, rekao je Sirkis.

Izrael nije objavio o kakvoj vrsti leta je riječ, niti ko su bili putnici i koliko ih je bilo.

Israir u međunarodnom saobraćaju obavlja isključivo čarter letove.

Jerusalem Post ističe da je Slovenija dobila novog-starog premijera, Janeza Janšu, poznatog po snažnim proizraelskim stavovima, što predstavlja značajan politički zaokret nakon nedavnog neprijateljstva Slovenije prema jevrejskoj državi. On je ponovo izabran 22. maja.

Pod Janšinim prethodnikom, Robert Golob, Slovenija je postala jedna od zemalja sa najizraženijim neprijateljskim stavom prema politici Izraela, uz Irsku i Španiju, navodi Jerusalem Post.

U maju 2024. godine Slovenija je objavila priznanje palestinske države, a u julu 2025. vlada te zemlje sankcionisala je radikalne ministre Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, dodaje list.

"Svakoj novoj vladi pristupam sa opreznom nadom i demokratskim poštovanjem“, rekao je Robert Waltl, direktor Jevrejskog kulturnog centra u Ljubljani i jedan od lidera male jevrejske zajednice u Sloveniji.

(Jutarnji list/MONDO)