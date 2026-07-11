U Sloveniji je pronađen mrtav Srđan Aleksić (41) iz Pule, osumnjičen da je prije dva dana u tom gradu ranio šezdesetogodišnjaka, saopštila je Policijska uprava istarska.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Slovenački mediji pišu da je Aleksić pronađen mrtav u jednoj od kuća u naselju Uršna Sela, a sumnja se da se prije toga zabarikadirao u porodičnoj kući u blizini željezničke stanice.

Iz slovenačke policije su naveli da su policajski službenici po dolasku na lice mjesta prvo osigurali i zaštitili građane, a da je osumnjičeni pronađen mrtav nakon 19.00 časova.

Stanovnici Uršnih Sela ispričali su da su oko 18.00 časova čuli pucnje, a prema nezvaničnim informacijama slovenačkih medija policija je tokom intervencije koristila suzavac.

Policijska akcija je, kako se navodi, uslijedila nakon gotovo 24-časovne potrage za naoružanim razbojnikom koji je sinoć oko 20.00 časova opljačkao benzinsku pumpu na području Črnomlja. Tokom pljačke niko nije povrijeđen, a počinilac je sa mjesta događaja pobjegao kombijem.

Policija je ranije upozorila građane da je Aleksić opasna osoba i da je vjerovatno naoružan vatrenim oružjem, te ih pozvala da mu se ne približavaju, nego da svaku informaciju o njegovom kretanju dojave policiji.

(Srna)