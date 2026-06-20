Bivši načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić dobija prijetnje u pritvorskoj jedinici, a prema nezvaničnim informacijama pritvorenici mu prijete i prozivaju ga, viču mu "pandurska pi*ko", laju, čak su ga jednom gađali hranom.

Izvor: RTS Oko Youtube printscreen

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da bez odlaganja formira predmet i preduzme sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta NN lica koja upućuju prijetnje Veselinu Miliću.

Kako je saopšteno, nalog je uslijedio nakon prijema podneska branioca osumnjičenog, u kojem se navodi da za sada nepoznata lica upućuju prijetnje osumnjičenom u prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu, gdje se trenutno nalazi.

Prema obrazloženju, cilj je procesuiranje odgovornih lica zbog postojanja osnova sumnje da je u konkretnom slučaju izvršeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

„Podsjećamo da se pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi krivični postupak protiv osumnjičenog Saše V. i drugih zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo teško ubistvo, kao i da se u istom krivičnom postupku preduzimaju određene dokazne radnje protiv policijskog službenika osumnjičenog Veselina Milića zbog krivičnog djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca“, navodi se u saopštenju VJT-a.

Rješenjem Višeg suda u Beogradu od 12. juna 2026. godine Veselinu Miliću produžen je pritvor, koji prema toj odluci može trajati do 12. jula 2026. godine.