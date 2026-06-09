Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv Veselina Milića, dok se istraga nastavlja u jednom pravcu.

Izvor: RTS Oko Youtube printscreen

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milić za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, dok se istraga zbog sumnje da nije prijavio teško ubistvo u restoranu "27" nastavlja.

Naime, kako se navodi u saopštenju, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog Nešovića i osumnjičenog Milić kao i kamera lokala “Coffee Dream”, zatim na osnovu baznih stanica i vještačenja telefona pripadnika obezbjeđenja osumnjičenog i baznih stanica osumnjičenog, kao i analize iskaza ispitanih svjedoka, odbrane osumnjičenog i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da on nije bio, niti je mogao biti na mjestu događaja, odnosno u restoranu “27”, kada je, kako se osnovano sumnja došlo do izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo i drugih krivičnih djela, odnosno da osumnjičeni nije prikrivanjem tragova nastalih izvršenjem tih krivičnih djela pomogao drugim okrivljenima u ovom postupku da uklone tragove njihovog izvršenja.

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Advokatska kancelarija Vasiljevic legal koja brani bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića ranije je otkrila detalje iskaza koji je on dao u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

"Nakon tri nedelje od započinjanja krivičnog postupka prema našem branjeniku Veselinu Miliću, advokatska kancelarija Vasiljevic legal i advokat Nemanja Vasiljević kao Milićev branilac, riješili smo da prekinemo medijsku ćutnju koju smo smatrali primjerenom za ovu fazu krivičnog postupka iz krajnje profesionalnih razloga. Međutim, kako i posle tri nedelje od započinjanja predmetnog krivičnog postupka nije izveden nijedan dokaz koji Milića dovodi u vezu sa teškim, a neistinitim optužbama iznijetim u naredbi za sprovođenje istrage i krivičnoj prijavi UKP-a, a Milić se i dalje nalazi u pritvoru, smatramo da je neophodno da javnost upoznamo sa istinom", navodi se u saopštenju advokatske kancelarije, u kom je potom u integralnom obliku citiran dio Milićevog iskaza dat Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsjetimo, Milić je saslušan u VJT u Beogradu.

"Napominjem odmah ujutru 13. maja o svim saznanjima upoznao sam UKP PU za grad Beograd o čemu sam sačinio i službenu bilješku, a sve u cilju utvrđivanja realnih činjenica i da dođemo do istine. U UKP-u sam zahtijevao poligrafsko testiranje kako sebe, tako i policijskih službenika koji su mi dati na službeno obezbjeđenje. U najboljoj namjeri sam policijskim službenicima iznio sve što sam saznao, iznio sam istinu, ali ih očigledno ta istina nije interesovala. Policijski službenici koji učestvuju u ovom mom progonu i namještanju su vrlo zlonamjerno i perfidno doveli u zabludu i ovo tužilaštvo i državu, kao i MUP i javnost gdje sam ja predstavljen kao monstrum, bez ijednog jedinog dokaza. To mogu da urade sjutra bilo kome od vas, bilo kojem građaninu.

Ti potpisnici krivične prijave vam nisu dostavili nijedan pribavljeni dokaz uz krivičnu prijavu. Zlonamjerno i manipulativno prema meni, a i prema vama napisali apsolutne neistine što ste, posle tri nedelje koliko sam u pritvoru i sami mogli da se uvjerite", navodi se u Milićevoj izjavi citiranoj u saopštenju advokatske kancelarije i dodaje:

"Vrlo naivno sam se odazvao pozivu i došao sa istinom i kod kolega i kod vas. Od strane VJT-a u predlogu za određivanje moga pritvora i mojim kolegama prepisani su samo podaci iz krivične prijave bez sagledavanja i jednog dokaza koji su tada, i sami postupajući policajci u UKP-u pred mojim braniocem iznijeli da imaju. Tada su naveli da su u restoranu bile, kako su i sami rekli, ku..e, te nisam znao o kojim se osobama radi što govori o odnosu tih policijskih službenika prema svjedocima, a i prema meni. Rekli su nam da su uradili kamere sa moje zgrade, kamere oko restorana, oko zgrade pok. Nešovića, na trasi kretanja mene i ostalih lica. Rekli su nam da su neki telefon našli u kontejneru, da su završene bazne stanice i razgovor je bio potpuno neformalan gdje sam u potpuno naivnom i iskrenom odnosu došao, da kažem svoja saznanja", objašnjeno je.

U nastavku citiranog iskaza, Milić navodi da pretpostavlja da "Tužilaštvu nisu dostavljeni ti dokazi koji su do tada bili pribavljeni uz krivičnu prijavu".

"Podaci iz predloga za pritvor izašli su u medije gdje su danima pravljene emisije o meni kao monstrumu, lišen bilo koje mogućnosti za odbranu. Iako sam i ja i moje kolege sa saznanjima koja smo imali iznijeli i na sva pitanja odgovorili u nadi da se što pre utvrdi i dođe do realnih činjenica koje ukazuju na stvarno činjenično stanje. Utvđeno je, koliko sam upoznat, da smo oko 35 minuta prije ubistva napustili restoran, da sam došao kući, što moja supruga i starija ćerka mogu da potvrde, kao i kamere sa zgrade i stana. I dalje sam u pritvoru naivno vjerujući da će dokazi značiti nešto", navodi se u iskazu.

Istraga se nastavlja u jednom pravcu

U pogledu krivičnog djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji jer je tokom do sada preduzetih dokaznih radnji utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je Milić imao saznanja o događaju u noći 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, odnosno da je imao saznanja da je izvršeno krivično djelo, te je kao službeno lice propustio da prijavi navedeno krivično djelo za koje je saznao u obavljanju svoje službene dužnosti.

Iz prikupljenih dokaza proizilaze osnovi sumnje da je Milić u noći između 12. i 13. maja telefonom od strane vlasnika restorana osumnjičenog N.L. obaviješten o događaju u restoranu u kojem su se u tom trenutku nalazili i drugi gosti, te da po saznanju za učinjena krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti, ista nije prijavio nadležnim organima, a bio je dužan da to učini.

Tužilaštvo je preduzelo niz dokaznih radnji i naložilo odgovarajuća vještačenja u cilju utvrđivanja navedenih okolnosti, te će dalji tok postupka zavisiti od sadržnine dostavljenog dokaznog materijala.

Tužilaštvo će nastaviti da blagovremeno obavještava javnost o toku ovog krivičnog postupka, dodaje se u saopštenju.

Podsjetimo, Veselin Milić je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koja se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog djela Teško ubistvo izvršenog na štetu Aleksandra Nešovića u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, jer postoje osnovi sumnje da kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog djela iako je imao saznanja o izvršenju istog.

Prvi put je bio saslušan 15. maja 2026. godine.

(MONDO)