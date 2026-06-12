Veselin Milić ostaje u pritvoru, a sud je otkrio razloge za produženje pritvora.

Izvor: Kurir/Društvene mreže/Antonio Ahel/AtaImages

Sudiјa za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu јe dana 12.06.2026. godine donio rešenje koјim јe prema okrivljenom Veselinu Miliću produžio pritvor, koјi mu po tom rešenju može traјati naјduže 30 dana.

Pritvor јe prema okrivljenom V.M. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postoјanja osobitih okolnosti koјe ukazuјu da će okrivljeni, u slučaјu boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela.

Okrivljenom V.M. na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Nepriјavljivanje krivičnog djela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U vezi sa dijelom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji.

U toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, tužilaštvo je iz prikupljenih dokaza, utvrilo da nema dokaza koji ukazuju da je okrivljeni izvršio krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog koje mu se krivičnom prijavom stavlja na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi u vezi ovog krivičnog djela ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom postupka.

Produžen pritvor za još šest lica

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 12.06.2026. godine donio rešenja kojima je prema okrivljenima S.V, M.S, D.V, N.L., D.S. i J.Ž. produžio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenima S.V. i M.S. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Nadalje, pritvor je prema okrivljenoj D.V. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno budući da je osnovano sumnjiva da je izvršila krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Pritvor je prema okrivljenima N.L. i D.S. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 3 u vezi člana 498 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo.

Pritvor je prema okrivljenoj J.Ž. produžen na osnovu odredbe člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljena, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela.

Okrivljenima S.V. i dr. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 33 KZ, i dr.

(MONDO)