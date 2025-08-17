Oko ponoći prethodne noći pretučen je vozač autobusa u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom noći subote na nedelju, oko ponoći, pretučen je vozač autobusa na liniji 74, saznaje "Telegraf". Incident se dogodio u Ulici kraljice Marije u Beogradu.

Napad se dogodio kada je nepoznata osoba kroz prozor poprskala vozača N.B. (42) biber-sprejom. Nakon toga je napadač ušao u autobus i zadao vozaču više udaraca pesnicom po glavi.

Povrijeđenom vozaču pružena je medicinska pomoć u Urgentnom centru. Konstatovane su mu lakše tjelesne povrede.

(Telegraf/MONDO)