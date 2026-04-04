Porast prijava i prekršajnih postupaka ukazuje na veći obim rada tužilaštava, ali i efekte novih mjera zaštite žrtava

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom 2025. godine u crnogorskim državnim tužilaštvima formirano je ukupno 1.877 predmeta povodom nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz te institucije, prenosi CDM.

U krivičnim postupcima predmeti su formirani protiv 1.213 punoljetnih lica, dok su 44 predmeta vođena protiv 28 maloljetnika. Istovremeno je podnijeto i 584 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz tužilaštva navode da je tokom 2024. godine evidentirano 977 prijava za ovo krivično djelo, te da je u 2025. zabilježen porast od 24,2 odsto, i to samo u krivičnim postupcima.

„Posebno je izražen rast u oblasti prekršajnih postupaka, gdje je broj zahtjeva za pokretanje postupka u 2025. godini veći čak 8,22 puta u odnosu na prethodnu godinu“, navodi se u saopštenju.

U 24 odsto slučajeva djela su kvalifikovana kao prekršaji, dok u 15 odsto predmeta kvalifikacija nije bila određena do dostavljanja izvještaja, što je dodatno opteretilo rad državnih tužilaca.

„Jasno je da je došlo do uvećanja broja predmeta i dodatnog opterećenja, posebno jer broj tužilaca nije povećan“, ističu iz tužilaštva.

Ipak, naglašavaju da povećani obim posla nije uticao na efikasnost rada.

„Uprkos kadrovskim, tehničkim i prostornim izazovima, primjena Uputstva za postupanje u slučajevima nasilja u porodici daje mjerljive rezultate“, navode iz tužilaštva.

Kako objašnjavaju, primjena Uputstva doprinijela je pravovremenijem reagovanju, boljoj procjeni rizika i snažnijoj zaštiti žrtava, uz poštovanje prava odbrane.

Poseban akcenat stavljen je na podršku žrtvama kroz sistem besplatne pravne pomoći.

„Državno tužilaštvo upućuje žrtve na besplatnu pravnu pomoć i angažovanje povjerljivog lica, u skladu sa zakonom“, navodi se.

Kada su u pitanju djeca i maloljetnici, primjenjuju se dodatne mjere zaštite kako bi se izbjegla sekundarna viktimizacija.

U izvještajnoj godini, osim porodičnog nasilja, zabilježeni su i slučajevi ugrožavanja sigurnosti, zlostavljanja, nedozvoljenih polnih radnji, nasilničkog ponašanja, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela.

Iz tužilaštva ističu i značaj novih Smjernica za ostvarivanje prava na naknadu štete žrtvama, koje dodatno jačaju njihov položaj u krivičnim postupcima.

„Smjernice podstiču aktivniju ulogu tužilaca u informisanju žrtava i omogućavaju dosljedniju primjenu mehanizama za ostvarivanje njihovih prava“, zaključuje se u izvještaju.