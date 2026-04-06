U Zemunu starac (80) nožem povredio suprugu (78) nakon svađe. Policija ga zadržala, žena prebačena u bolnicu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zemunu uhapsili su u subotu M. M. (80) zbog sumnje da je, nakon verbalnog sukoba, fizički napao i nožem povrijedio svoju suprugu (78).

Incident se dogodio u subotu u njihovoj porodičnoj kući. Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila žustra svađa supružnika, nakon čega je M. M. potegao kuhinjski nož. Nesrećna žena je tom prilikom zadobila mnogobrojne posjekotine po tijelu, zbog čega je hitno prevezena u bolnicu gdje joj je ukazana ljekarska pomoć.

Tokom policijskog uviđaja pronađen je i zaplijenjen kuhinjski nož kojim je napad izvršen. Zanimljivo je da su i osumnjičenom M. M. konstatovane povrede, odnosno posjekotine na rukama.

Prema saznanjima iz istrage, osumnjičeni je pred nadležnima tvrdio da su se on i supruga "otimali oko noža", te da su njegove povrede nastale tokom tog rvanja.

Određeno zadržavanje

Po nalogu nadležnog tužioca, M. M. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On se tereti za krivično djelo nasilje u porodici. Očekuje se da nakon isteka zadržavanja osumnjičeni bude priveden na saslušanje u tužilaštvo, gdje će biti odlučeno o daljim koracima i eventualnom predlogu za pritvor.

