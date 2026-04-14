Spriječena tragedija na Vračaru. Uhapšen B. F. (31) jer je prijetio smrću bivšoj supruzi i njenoj porodici. U njegovom stanu policija je pronašla veliki arsenal nelegalnog oružja i municije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova juče su na Vračaru lišili su slobode B. F. (31) nakon jezivih pretnji koje je uputio bivšoj supruzi, saznaju mediji.

Intervencijom policije spriječena je potencijalna tragedija, s obzirom na to da je kod osumnjičenog pronađena veća količina vatrenog oružja.

"Sve ću vas pobiti"

Drama je počela juče kada je hrabra žena pozvala policiju i prijavila nasilje. Prema njenim riječima, bivši partner joj je uputio direktne prijetnje smrću, navodeći da će "pobiti i nju i celu porodicu".

Inspektori zatekli šokantan prizor.

Odmah po prijavi, policijski inspektori su reagovali i izašli na teren. Pretresom stana u kojem boravi osumnjičeni B. F., pronađen je čitav arsenal ilegalnog ili neprijavljenog oružja:

4 puške (različitog kalibra)

Više pištolja

Velika količina pripadajuće municije

Određeno zadržavanje

Osumnjičeni je odmah priveden u policijsku stanicu. O cijelom slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će podnijeti odgovarajuće krivične prijave, kako za nasilje u porodici, tako i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Istraga je u toku, a žrtvi je pružena neophodna zaštita.

