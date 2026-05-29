Bečej je zanijemio nakon nezapamćene tragedije koja se sinoć dogodila u Šumskoj ulici, kada je sedamnaestogodišnjak tokom porodične svađe lišio života svog oca.

Stravično ubistvo odigrao se sinoć oko 20 časova Bečeju. Prema dostupnim informacijama, u porodičnoj kući prvo je izbila žestoka svađa koja je ubrzo prerasla u brutalni fizički obračun. U naletu bijesa, maloljetni M. G. (17) nasrnuo je na svog oca Jovana G. (54), počeo da ga davi dok čovjek nije izdahnuo.

"Mislim da sam ga ubio": Jeziv poziv policiji

Kako se nezvanično saznaje, M. G. (17) je sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. On je dežurnim službenicima rekao da se potukao sa ocem i priznao da postoji velika mogućnost da ga je lišio života.

Na lice mjesta u Šumskoj ulici odmah su upućene patrola policije i ekipa Hitne pomoći. Nažalost, ljekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čovjeka. Jovana G., rođenog 1972. godine, pošto je podlegao je povredama na mjestu zločina, a reanimacija nije bila moguća.

Maloljetnik iza rešetaka

Pripadnici policije su odmah po dolasku lišili slobode sedamnaestogodišnjaka. Prema informacijama iz istrage, maloljetnom M. G. određeno je zadržavanje do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

