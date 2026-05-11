Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović izjavila je nakon suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović da se postupak privodi kraju, ali i da je doživjela ozbiljno zastrašivanje od strane Vladimira Kecmanovića u sudnici.

Izvor: Dan na Dan Youtube printscreen/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Punomoćnica oštećenih, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, nakon današnjeg suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović izjavila je da se "konačno približavamo kraju suđenja", a potom dodala da je od Vladimira Kecmanovića doživjela ozbiljno zastrašivanje kakvo, kako tvrdi, do sada nikada nije doživjela u sudnici.

Današnje suđenje pred Višim sudom u Beogradu trajalo je nešto više od pet sati, a po završetku ročišta advokatica Dobričanin obratila se medijima ispred Palate pravde.

"Ono što sam ja danas doživjela u sudnici, obavijestila sam sudsko vijeće da ću o tome obavijestiti javnost i profesiju, a to je da sam osjetila zastrašivanje sa strane Vladimira Kecmanovića, kog sam danas doživjela kao jednu vrlo opasnu osobu", rekla je Dobričanin nakon izlaska iz suda.

Kako je navela, pritiske i neprijatnosti, prema njenim riječima, punomoćnici oštećenih trpe tokom čitavog postupka, ali da je današnje ponašanje Vladimira Kecmanovića ostavilo posebno težak utisak.

"To što doživljavamo mi kao punomoćnici oštećenih traje sve vrijeme i to je apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo. Kakvo je ponašanje branilaca, to neću ovde da komentarišem, ali to lično što sam od okrivljenog Vladimira Kecmanovića danas doživjela smatram ozbiljnim zastrašivanjem i prijetnjom", kazala je ona.

Vidi opis Kecmanović šokirao u sudnici "Nisam kriv, tužilaštvo me namješta": Advokatica otkrila detalje nakon višesatnog suđenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Na pitanje da pojasni na koji način je, kako tvrdi, bila zastrašivana, advokatica nije željela da iznosi dodatne detalje, ali je poručila da ima pravo da o svom osjećaju javno govori.

"Zato što se njemu ne dopada što bilo ko njemu bilo šta govori u javnosti, što bilo ko u javnosti govori bilo šta vezano za ovaj događaj. To je moj problem, jer sam obilježena kao neko ko je očigledno za njih najopasniji u smislu riječi koje izgovara. Videla sam taj stav, taj pogled i te riječi. To je zaista zastrašujuće i ja to tako osjećam", rekla je Dobričanin.

Izvor Kurira dodaje da je atmosfera u sudnici tokom pojedinih trenutaka bila izuzetno neprijatna, a ponašanje Vladimira Kecmanovića neprimjereno i sramno imajući u vidu težinu zločina zbog koje se postupak vodi, ali i prisustvo roditelja ubijene djece koji mjesecima dolaze na svako ročište.

"Nisam kriv, tužilaštvo me namješta, nemaju nikakve dokaze protiv mene", rekao je Vladimir Kecmanović.

Podsjetimo, pred Višim sudom u Beogradu danas je nastavljeno ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloljetnog dječaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Vladimir Kecmanović danas je sproveden iz pritvora, dok je Miljana Kecmanović u sud došla sa svojim advokatima. Ročištu su prisustvovali i roditelji ubijene djece, kao i članovi porodica ranjenih učenika, koji su i ovog puta potpuno iscrpljeno mapustili sudnicu nakon višesatnog procesa.

(Kurir/MONDO)