Punomoćnica oštećenih, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, nakon današnjeg suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović izjavila je da se "konačno približavamo kraju suđenja", a potom dodala da je od Vladimira Kecmanovića doživjela ozbiljno zastrašivanje kakvo, kako tvrdi, do sada nikada nije doživjela u sudnici.
Današnje suđenje pred Višim sudom u Beogradu trajalo je nešto više od pet sati, a po završetku ročišta advokatica Dobričanin obratila se medijima ispred Palate pravde.
"Ono što sam ja danas doživjela u sudnici, obavijestila sam sudsko vijeće da ću o tome obavijestiti javnost i profesiju, a to je da sam osjetila zastrašivanje sa strane Vladimira Kecmanovića, kog sam danas doživjela kao jednu vrlo opasnu osobu", rekla je Dobričanin nakon izlaska iz suda.
Kako je navela, pritiske i neprijatnosti, prema njenim riječima, punomoćnici oštećenih trpe tokom čitavog postupka, ali da je današnje ponašanje Vladimira Kecmanovića ostavilo posebno težak utisak.
"To što doživljavamo mi kao punomoćnici oštećenih traje sve vrijeme i to je apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo. Kakvo je ponašanje branilaca, to neću ovde da komentarišem, ali to lično što sam od okrivljenog Vladimira Kecmanovića danas doživjela smatram ozbiljnim zastrašivanjem i prijetnjom", kazala je ona.
Na pitanje da pojasni na koji način je, kako tvrdi, bila zastrašivana, advokatica nije željela da iznosi dodatne detalje, ali je poručila da ima pravo da o svom osjećaju javno govori.
"Zato što se njemu ne dopada što bilo ko njemu bilo šta govori u javnosti, što bilo ko u javnosti govori bilo šta vezano za ovaj događaj. To je moj problem, jer sam obilježena kao neko ko je očigledno za njih najopasniji u smislu riječi koje izgovara. Videla sam taj stav, taj pogled i te riječi. To je zaista zastrašujuće i ja to tako osjećam", rekla je Dobričanin.
Izvor Kurira dodaje da je atmosfera u sudnici tokom pojedinih trenutaka bila izuzetno neprijatna, a ponašanje Vladimira Kecmanovića neprimjereno i sramno imajući u vidu težinu zločina zbog koje se postupak vodi, ali i prisustvo roditelja ubijene djece koji mjesecima dolaze na svako ročište.
"Nisam kriv, tužilaštvo me namješta, nemaju nikakve dokaze protiv mene", rekao je Vladimir Kecmanović.
Podsjetimo, pred Višim sudom u Beogradu danas je nastavljeno ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloljetnog dječaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Vladimir Kecmanović danas je sproveden iz pritvora, dok je Miljana Kecmanović u sud došla sa svojim advokatima. Ročištu su prisustvovali i roditelji ubijene djece, kao i članovi porodica ranjenih učenika, koji su i ovog puta potpuno iscrpljeno mapustili sudnicu nakon višesatnog procesa.
