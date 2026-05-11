Danas se nastavlja suđenje roditeljima dječaka ubice tokom kojeg će biti prikazane fotografije nakon pucnjave u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO

Suđenju će prisustvovati i roditelji stradalih mališana koje je ubio dječak ubica, pa se pretpostavlja da će prikazivanje fotografija i snimaka sa lica mjesta evocirati uspomene i neminovno biti jako potresno dok sve iznova proživljavaju.

Podsjećamo, masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu dogodilo se 3. maja 2023. godine, kada je tada trinaestogodišnji dječak iz očevog pištolja ubio devetoro učenika i radnika obezbjeđenja, a ranio još petoro djece i nastavnicu.

Apelacioni sud ukinuo je presudu roditeljima dječaka ubice i vratio ovaj proces na početak, a u ponovljenom procesu na prethodnom suđenju je svjedočio dječak.

Njima se sudilo za više krivičnih djela povezanih sa masovnim ubistvom, a otac je prvostepeno osuđen za teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok se majci sudilo za nedozvoljeno držanje oružja i zapuštanje maloljetnika.

Sa prvostepenom presudom, Vladimir je osuđen na 14 godina zatvora, a Miljana na 3,5 godine zatvora.

Podsjetimo, nakon odluke da se suđenje ponovi, oglasio se Anđelko Aćimović, otac jedne od žrtvi:

"Jako je za nas potresno da ponovo uđemo u sudnicu i vrlo smo bili iznenađeni odlukom Apelacionog suda da postupak vrati na ponovno suđenje. Postojala je druga mogućnost: da oni sami riješe na osnovu dotadašnjih dokaza. Ne vidim šta bi novo moglo očekivati, osim svega što je do sada izvedeno.

Tada je komentarisao i njegovo očekivanje u vezi ponovljenog postupka:

"Očekujemo da novi sudija ima više razumijevanja prema potrebi roditelja da kažu sve što imaju i da pomognu u rasvetljavanju ovog krivičnog djela. A to je jedno potpuno odsustvo brige za djetetom koje je dovelo do ove tragedije od strane porodice Kecmanović. Imali su jako puno znakova njegovog psihičkog stanja koji su ukazivali da je tom djetetu potrebna psihološka pomoć.

Sudija je dječaku ubici prije nego što će početi da svjedoči, saopštio da ima status oštećenog, pošto se njegov otac i majka optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu terete da su ga zanemarivali i zlostavljali.

Vladimir Kecmanović, podsjetimo, uhapšen je na dan kada je njegov sin počinio masakr i od tada je u pritvoru, iz kog će i danas biti doveden u sudnicu.

Miljana Kecmanović se brani sa slobode, ali joj je izrečena mjera zabrane sastajanja i komuniciranja sa sinom koji je od 3. maja 2023. u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi.

