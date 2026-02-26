Dječak koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" trebalo bi 25. marta da svjedoči na suđenju protiv svojih roditelja u Specijalnom sudu, uz prisustvo staratelja.

Izvor: društvene mreže

Dječak koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, 25. marta trebalo bi da svjedoči u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

''Suđenje bi trebalo da se održi u zgradi Specijalnog suda, kao i prošli put kada je dječak svjedočio,'' kaže izvor za medije.

Ispitivanju ce prisustvovati staratelj kojeg mu postavi Centar za socijalni rad.

(Republika/MONDO)