Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji završeni su večeras, 29. marta u 20 časova.

Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno, a biračka mjesta bila su otvorena od 7 časova.

Izlaznost na izborima za odbornike Skupštine grada Bora do 19 časova bila je 63,8 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 18.00 časova bila je 58 odsto upisanih birača, a u Bajinoj Bašti do 18 časova na glasanje je izašlo 71 odsto upisanih birača.

U Kuli je do 18 časova glasalo 67,64 odsto upisanih, u Lučanima do 18 časova 71,24 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 18.30 časova bila je 63,27 odsto, dok je u Kladovu, do 18, svoje biračko pravo iskoristilo 50,40 odsto upisanih birača.

Na lokalnim izborima u Knjaževcu do 18 časova glasalo je 62,37 odsto upisanih birača, dok je izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 18 sati bila 58,43 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 18 časova bila je 73,1 odsto.

Po zatvaranju biračkih mjesta u 20 časova prestala je i izborna tišina.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvovalo je sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvovalo je šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mjesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Brojni incidenti tokom izbornog dana

Četiri osobe su uhapšene zbog tuče na lokalnim izborima u selu Ratari kod Smederevske Palanke.

U Bajinoj Bašti došlo je do incidenta i tuče između dvije grupe ljudi ispred opštinskog odbora SNS-a, a u jednom trenutku snimljen je muškarac sa pištoljem kako izlazi iz automobila.

Tokom današnjeg izbornog dana došlo je i do tuče u Bajinoj Bašti. Za sada nisu poznati detalji tog incidenta, kao ni detalji tuče u Boru.

Prvi na listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković izjavio je da su ispred prostorija SNS u Boru "pojedini blokaderi napali aktiviste te stranke suzavcem i palicama i povredili neke od njih".

On je za Tanjug rekao da se "povrijeđeni aktivisti SNS nalaze u bolnici".

Na na nalozima studenata u blokadi na društvenim mrežama, oni tvrde da su oni prvi napadnuti.

U Kuli je ponovo došlo do velikog incidenta. Grupa maskiranih muškaraca šipkama i palicama tukla studente ispred stadiona u ovoj opštini.