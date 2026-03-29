Aleksandar Vučić se oglasio nakon prvih preliminarnih rezultata.

Predsjednik Srbija Aleksandar Vučić oglasio se nakon prvih preliminarnih rezultata lokalnih izbora u deset opština i gradova, najavljujući obraćanje javnosti večeras u 22 sata.

„Što volite da nam dodajete procente? Polako. Biće neizvjesna i teška borba. Obratiću vam se za sat vremena. U Kladovu je najbolje“, rekao je Vučić.

On je nešto poslije 18.30 časova stigao u štab Srpska napredna stranka na Novom Beogradu, odakle će pratiti dalji tok izbornog procesa.