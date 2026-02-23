Uhapšene dvije osobe zbog sumnje da su planirale napad na Vučića i njegovu porodicu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/KURIR/Ana Paunković

Policija je u Kraljevu uhapsila dve osobe - D.R. (51) i M.R. (43) - zbog sumnje da su planirali napad na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. do februara 2026. planirali nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srbije.

"Policiјski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agenciјe, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), oboјica iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim djelom napad na ustavno uređenje. Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promjenu ustavnog uređenja Repulike Srbiјe i svrgavanje naјviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružјa i napad na život i tijelo predsjednika Republike Srbiјe, njegove supruge i djece, na taј način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbiјe, na taј način što bi pripadnicima MUP-a nanijeli tjelesne povrede. Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Višem јavnom tužilaštvu u Kraljevu", navodi se u saopštenju policije.